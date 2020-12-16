Канатбек Сафинов: Независимость – главная ценность казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента обретения независимости Казахстана, перед нами встала огромная задача – практически «с нуля» создать правовую систему страны. Причем опыт, накопленный в советское время, не всегда был пригоден в новых политических и экономических условиях. Казахстан пошел по пути поэтапного, но вместе с тем последовательного и целенаправленного развития правовой системы. Об этом в своей статье написал депутат Сената Канатбек Сафинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента Республики Казахстан.

Первым шагом являлась первая Конституция независимого Казахстана, принятая 28 января 1993 года, целью которой было реформирование существовавших на тот момент политических и общественных институтов. Важное значение имело признание действия законодательства, принятого в советский период, с одновременной постановкой задач по разработке и принятию соответствующих нормативных правовых актов Казахстана.

Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, и 25ти-летие которой отмечалось в этом году, стала новым этапом развития экономической, политической и правовой системы Республики Казахстан.

Конституция стала твердой основой для всей правовой системы. На ее базе были приняты все законодательные и подзаконные акты.

Вместе с тем, Конституция Казахстана не является неким застывшим образованием, догмой. Конституционные реформы, в частности, 2017 года, показали, что Конституция – это «живой организм», способный к совершенствованию.

Правовая система Казахстана, отдельные законы и подзаконные акты, государственные и общественные институты, разумеется, не идеальны и постоянно развиваются. И все усовершенствования должны осуществляться в соответствии с ориентирами, обозначенными в Конституции Казахстана, которая обладает огромным потенциалом.

При разработке, обсуждении, принятии любого закона, реализации государственным органом или должностным лицом какого-либо административного действия, необходимо соизмерять их с конституционными принципами. Эти принципы остаются основой для выхода из сложнейших экономических и социальных проблем.

Кризисные явления мирового масштаба, вызванные как пандемией, так и экономическими факторами, наглядно продемонстрировали, что роль государства в современном мире не должна сокращаться. При этом, несмотря на все глобализационные и интеграционные процессы, повысилась роль именно национальных государств. В реалиях сегодняшнего дня только национальные государства оказались способны оказать действенную поддержку своим гражданам, поддержать экономику страны.

На состоявшейся в начале декабря 2020 года сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Главы государств-участников назвали большим достижением ситуацию политической стабильности, которая была создана и первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, и сейчас эффективно поддерживается действующим Президентом страны К.К. Токаевым.

В этой связи хотелось бы подчеркнуть основы того, что признается достижениями Казахстана и на сегодняшний день становится очевидным на фоне происходящего в мире.

Нередко говорят, что все успехи и достижения Казахстана в экономической, политической и социальной областях связаны исключительно с теми богатствами, которыми природа щедро наделила нашу землю, разместив в ее недрах практически всю «таблицу Менделеева». Это утверждение не совсем корректно.

Действительно, недра Казахстана хранят в себе большие запасы нефти и газа, угля и урана, редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Но сами по себе природные ресурсы не могут обеспечить достойную и счастливую жизнь людей. Главное не иметь, а уметь правильно распорядиться. Для сравнения скажем, что крупнейшими запасами нефти обладает Венесуэла, благодаря своим поистине внушающим запасам «черного золота», которые составляют 17,5 процентов от мировых запасов нефти. Однако, как мы знаем, это государство не первый год страдает от глубокого политического кризиса, народ страны по существу расколот, и катастрофическое падение уровня жизни вынуждает миллионы граждан искать прибежища в соседних странах.

С первых же лет независимости Казахстан провозгласил свою четкую позицию по вопросу использования недр. Ее принципами являлись открытость и многовекторность, создание благоприятного инвестиционного климата с максимальной правовой защитой инвестиций и приверженность иным общим принципам международного права. Такая политика государства позволила сразу же привлечь крупных иностранных инвесторов, заключать с ними контракты, учитывающие интересы как инвесторов, так и Республики, ее населения. За годы независимости в Казахстан было привлечено более двухсот миллиардов долларов США иностранных инвестиций, причем большая часть была привлечена в сферу разработки природных ресурсов, в первую очередь - энергетических.

Не могу не вспомнить, что в 1990-х годах, во время моей работы в аппарате Правительства, не раз приходилось слышать мнение, что мы должны не «разбазаривать» природные богатства, а оставить их будущим поколениям, когда появятся высокие технологии. Заключение контрактов с крупнейшими западными игроками энергетического рынка, оппонентами власти воспринималось крайне негативно.

Тем не менее, Казахстан пошел по пути максимально эффективного использования энергетических ресурсов страны путем быстрого увеличения добычи и экспорта нефти и газа с целью получения доходов, которые способствовали устойчивому экономическому росту и улучшению жизни народа.

Важно обратить внимание, что в Казахстане был открыт ряд месторождений, но союзное правительство не ставило в приоритет их разработку. Так, месторождение Карачаганак было открыто еще в 1979 году, но основные работы по освоению месторождения были осуществлены уже в годы независимости. С 1997 году в освоение данного месторождения было инвестировано 26 млрд. долларов США и сейчас на этом месторождении добывается практически половина всего казахстанского газа.

Сегодня на самых разных уровнях и в разных частях света декларируется постепенный отказ от использования ископаемых энергоносителей. Например, Евросоюз планирует полностью отказаться от них к 2050 году. Традиционные виды заменят возобновляемые источники энергии. Компания Тесла другие производители наращивают выпуск электромобилей, которые должны полностью обновить автомобильный парк, основного потребителя нефтепродуктов. По оценке производителей электромобилей нефтяная эра закончится уже к 2035 году. И это – мировая тенденция. Уже не первый год мы наблюдаем снижение мировых цен на нефть, связанное, в том числе, с уменьшением уровня ее потребления.

По прошествии десятков лет, нельзя не признать правильности взятого курса, тех задач, которые прозорливо были поставлены в Стратегии «Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», изложенной в Послании Первого Президента Казахстана Н.А. Назарбаева народу Казахстана в 1997 году. Предвидя тенденции «не вечности нефтяной эры», были поставлены задачи внедрить принципиально новую систему управления природными ресурсами, добиться эффективного и максимального использования доходов от нефтяного сектора, в том числе и с целью развития других отраслей казахстанской экономики, постепенной диверсификации.

Полезные ископаемые, являясь важным стратегическим преимуществом страны, вместе с тем не могут считаться единственной причиной и залогом достижений Казахстана.

Политика в области использования и охраны недр является частью общей политики государства. Важнейшим вектором политики на современном этапе является модернизация общественного сознания. Нам всем важно приложить усилия по изменению общественного сознания, чтобы стать единой нацией сильных и ответственных людей.

Думаю, что именно правильно выбранная политика государства, созданные основы правовой системы, внутренней и внешней политики, преемственность государственной власти, являются залогом всех успехов и достижений нашей страны и позволяют нам давать адекватные ответы на разнообразные вызовы времени.