Канат Шукунев назначен заместителем управляющего делами Президента РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Шукунев Канат Бейбитович назначен заместителем управляющего делами Президента Республики Казахстан.
Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Канат Шукунев родился в 1981 году в городе Целинограде
Окончил Акмолинский филиал Казахской Академии труда и социальных отношений по специальности «Юрист»; Университет Туран-Астана, бакалавр финансов, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, магистратура.
Работал в системе управления делами Президента Республики Казахстан (2004-2008);
Заведующий сектором, заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента Республики Казахстан (2008-2013);
Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента Республики Казахстан (2013-06.2017);
До назначения работал руководителем аппарата акима Акмолинской области (с 26.06.2017).
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