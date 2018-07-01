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Канат Шукунев назначен заместителем управляющего делами Президента РК

19 Июля 2018 16:00 290
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Канат Шукунев назначен заместителем управляющего делами Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­ - Распоряжением Главы государства Шукунев Канат Бейбитович назначен заместителем управляющего делами Президента Республики Казахстан.

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Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Канат  Шукунев  родился в  1981 году в городе Целинограде

Окончил Акмолинский филиал Казахской Академии труда и социальных отношений по специальности «Юрист»; Университет Туран-Астана, бакалавр финансов, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, магистратура.

Работал в системе управления делами Президента Республики Казахстан (2004-2008);

Заведующий сектором, заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента Республики Казахстан (2008-2013);

Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента Республики Казахстан (2013-06.2017);

 

До назначения работал руководителем аппарата акима Акмолинской области (с 26.06.2017).

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Назначения,
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