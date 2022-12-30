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    Канат Мусин стал судьей Конституционного суда

    30 Декабря 2022, 10:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции стал судьей Конституционного суда. Его кандидатура предложена в ходе заседания Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с подпунктом 7 пункта 3 статьи 58 Конституции РК внесено представление председателя Мажилиса Парламента о назначении на должность судей Конституционного суда Республики Казахстан Мусина Каната Сергеевича, Онгарбаева Еркина Ануаровича, Ударцева Сергея Федоровича», - заявил депутат Мажилиса Арман Кожахметов.

    Кандидатура бывшего министра юстиции Каната Мусина была одобрена.

    Также Мажилис проголосовал за кандидатуру Еркина Онгарбаева и Сергея Федоровича на должность судей Конституционного суда.

    «Представленные кандидатуры являются квалифицированными, опытными специалистами, много лет проработавшими в юридической и правовой сфере. Каната Сергеевича Мусина вы хорошо знаете, он много лет проработал в правоохранительных органах, в органах юстиции, был депутатом Мажилиса, председателем комитета, в настоящее время является министром юстиции страны», - добавил А. Кожахметов.

    Онгарбаев - известный ученый, доктор юридических наук, член рабочей группы по Конституционной реформе. Проректор Евразийского национального университета.

    Сергей Ударцев - известный ученый, доктор юридических наук, член рабочей группы по Конституционной реформе, ранее был судьей Конституционного суда. Директор Научно-исследовательского института Университета КазГЮУ имени М. С. Нарикбаева.

    По результатам рассмотрения указанных кандидатур комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса подготовлено положительное заключение.

    Назначенные судьи Конституционного суда приступят к работе с 1 января 2023 года.

    Ранее стало известно, что Указом Главы государства Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции.

    Указом Главы государства Эльвира Азимова была назначена председателем Конституционного суда РК.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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