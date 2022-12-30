Канат Мусин стал судьей Конституционного суда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции стал судьей Конституционного суда. Его кандидатура предложена в ходе заседания Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с подпунктом 7 пункта 3 статьи 58 Конституции РК внесено представление председателя Мажилиса Парламента о назначении на должность судей Конституционного суда Республики Казахстан Мусина Каната Сергеевича, Онгарбаева Еркина Ануаровича, Ударцева Сергея Федоровича», - заявил депутат Мажилиса Арман Кожахметов.

Кандидатура бывшего министра юстиции Каната Мусина была одобрена.

Также Мажилис проголосовал за кандидатуру Еркина Онгарбаева и Сергея Федоровича на должность судей Конституционного суда.

«Представленные кандидатуры являются квалифицированными, опытными специалистами, много лет проработавшими в юридической и правовой сфере. Каната Сергеевича Мусина вы хорошо знаете, он много лет проработал в правоохранительных органах, в органах юстиции, был депутатом Мажилиса, председателем комитета, в настоящее время является министром юстиции страны», - добавил А. Кожахметов.

Онгарбаев - известный ученый, доктор юридических наук, член рабочей группы по Конституционной реформе. Проректор Евразийского национального университета.

Сергей Ударцев - известный ученый, доктор юридических наук, член рабочей группы по Конституционной реформе, ранее был судьей Конституционного суда. Директор Научно-исследовательского института Университета КазГЮУ имени М. С. Нарикбаева.

По результатам рассмотрения указанных кандидатур комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса подготовлено положительное заключение.

Назначенные судьи Конституционного суда приступят к работе с 1 января 2023 года.

Ранее стало известно, что Указом Главы государства Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции.

Указом Главы государства Эльвира Азимова была назначена председателем Конституционного суда РК.





Фото: primeminister.kz



