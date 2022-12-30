Канат Мусин прокомментировал свое назначение на пост судьи Конституционного суда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Освобожденный от должности министра юстиции РК Канат Мусин прокомментировал свое новое назначение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что Канат Мусин стал судьей Конституционного суда. Его кандидатура была предложена в ходе заседания Мажилиса.

«Во-первых, волнение ощущается за доверие, которое оказано было депутатами Мажилиса. Все-таки Конституционный суд, о котором мы много раз говорили, рассказывали много раз, чем он будет заниматься. Вот теперь мне оказана честь реализовывать то, что было намечено, все силы прилагать, чтобы обеспечить верховенство Конституции, защиту прав наших граждан. Поэтому замыслы большие, энергии много. Будем работать», - сказал журналистам Канат Мусин в кулуарах заседания Мажилиса.

В ходе заседания Мажилис также проголосовал за кандидатуру Еркина Онгарбаева и Сергея Ударцева на должность судей Конституционного суда.

Указом Главы государства Эльвира Азимова была назначена председателем Конституционного суда РК.

Фото: primeminister.kz

