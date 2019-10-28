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Канат Ислам ворвался в топ-20 мирового рейтинга после победы в титульном бою
28 Октября 2019 22:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам (27-0, 21 КО) улучшил свою позицию в мировом рейтинге среднего веса после победы над Уолтером Каутондоквой (18-2, 17 КО) из Намибии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеКанат Ислам боксировал со сломанной кистью - Qazaq promotions Аким Алматы поздравил Каната Ислама с победой Канат Ислам защитил титул WBO International в Алматы
Напомним, 26 октября в рамках главного события вечера бокса в Алматы Ислам провел защиту своего титула WBO International в первом среднем весе. Бой продлился всю отведенную дистанцию в 10 раундов и закончился победой Каната Ислама единогласным решением судей — 97-92, 97-92, 99-92. В пятом раунде Каутондоква побывал в нокдауне.
После данной победы, которая вызвала множество споров, Ислам отыграл 12 позиций и ворвался в топ-20 рейтинга BoxRec в среднем весе, став 17-м.
Ключевые слова: Спорт,
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