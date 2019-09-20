Канат Ислам подарил многодетной матери квартиру в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 сентября 2019 года промоутерская организация «QAZAQpromotions» под началом Каната Ислама совместно с благотворительным фондом «Ел-Несібе» подарила многодетной матери-одиночке с 8 детьми 2-х комнатную квартиру, передает МИА «Казинформ».

Квартира находится на правом берегу, в Сарыаркинском районе города Нур-Султан. Для удобства многодетной семьи подаренная квартира специально выбиралась с учетом близкого расположения к детскому саду и школе. К тому же, квартира полностью обустроена необходимой для быта техникой и мягкой мебелью.

Ключи от нового жилья многодетной матери Гульшат Баядиловой вручил чемпион WBO Inter-Continental, яркая звезда на небосклоне профессионального бокса – Канат Ислам. О том что ключи от квартиры они получат от гордости казахского народа Каната Ислама, и сам факт получения квартиры многодетная семья не знала до последнего момента. Все держалась в секрете и общественным фондом «Благотворительный фонд «Ел-Несібе» был организован приятный сюрприз специально для матери-героини, которая прошла многочисленные жизненные невзгоды, но никогда не опускала рук.

Гульшат Баядилова – мать-одиночка, обладательница награды «Күміс алқа». Она родила и воспитала 8 детей. У ее первенца уже есть своя семья. У второго ребенка наблюдаются проблемы со здоровьем. В связи с недостатком денежных средств ему не оказали своевременную медицинскую помощь и не удалось установить точный диагноз. Третий ребенок - студент колледжа, а остальные 5 детей ходят в школу. До сегодняшнего дня семья ютилась в крошечной каморке частного дома. Из за того, что нечем было оплачивать съемное жилье, ей приходилось топить печку коттеджа в зимний период, а летом убирать и чистить территорию дома, помогать по хозяйству взамен бесплатного проживания. «Клуб добряков» привез к ним холодильник, кровать, диван и газовую плиту. До этого момента всем членам семьи приходилось спать на полу.

Узнав о непростой ситуации матери-одиночки представители общественного фонда «Благотворительный фонд «Ел-Несібе» призвали неравнодушных людей протянуть руку помощи и рассказали историю Гульшат Баядиловы Канату Исламу. После этого талантливый боксер-профессионал принял решение пожертвовать на покупку квартиры часть суммы, собранной в ходе мероприятия «Қанат Исламмен бокс кеші», проведенного 5 июля при поддержке Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Общественный фонд «Благотворительный фонд «Ел-Несібе» зарегистрирован 23.04.2019 г. Свое начало берет с 22-марта 2017 года с группы добровольных благотворителей «Нұрлы жүрек». На сегодняшний момент оказана материальная помощь 21 семье. Из них 4 семье оказывается помощь на постоянной основе. Фонд работает не только в городе Нур-Султан. Помощь нуждающимся оказывается в таких городах, как Семей, Усть-Каменогорск, Караганда, Шымкент. Совместно с союзом КВН Жайдарман города Семей организован проект «Қайырымдылыққа бағытталған жоба», совместно с ГКУ «Руханият» акимата г.Нур-Султан ежемесячно проводится благотворительная игра в футбол «Мейірімді қала».

QAZAQ PROMOTIONS занимается продвижением спортсменов – как начинающих, так и профессионалов; подбором бойцов на турниры различных категорий и уровней. Организовывает крупные турниры по боксу и киберспорту с полным сопровождением.