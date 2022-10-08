Канат Ислам отправил в нокдаун и победил аргентинца в США

ПЛАНТ-СИТИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам (28-1, 22 КО) выступил на вечере бокса в Плант-Сити (США, штат Флорида), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Там он сразился с аргентинцем Хавьером Франсиско Масьелем (34-17, 23 КО) по прозвищу «Зверь». Бой в среднем весе был рассчитан на восемь раундов и закончился победой Ислама единогласным решением судей, при этом в восьмом казахстанец отправил соперника в нокдаун.





Таким образом, Канат Ислам одержал 29-ю победу в профессиональной карьере, а Хавьер Франсиско Масьель потерпел уже 18-е поражение. Добавим, что в своем предыдущем бою Ислам потерпел первое поражение в профи: он проиграл решением большинства голосов судей британскому боксеру Джимми Келли (26-3, 10 КО). Также стоит добавить, что ранее Канат Ислам был чемпионом WBO International в среднем весе.