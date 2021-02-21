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    Канат Ислам обратился к «Канело» после победы нокаутом

    21 Февраля 2021, 12:16

    МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Канат Ислам (28-0, 22 КО) обратился к мексиканцу Саулю Альваресу (54-1-2, 36 КО) после своей досрочной победы на вечере бокса в Майами (США, штат Флорида), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    — Я хочу «Канело»! Вот и все.

    — Чтобы ты хотел ему сказать?

    — «Канело», vamos! Ты видишь меня, ты счастлив, ты любишь меня! Давай сразимся!

    Напомним, сегодня утром по времени Нур-Султана Канат Ислам в рамках среднего веса нокаутом в седьмом раунде победил эквадорца Джейсона Минду (14-4-1, 8 КО) по прозвищу «Палач», который вышел на замену в последний момент: изначально Ислам должен был драться с ганцем Ободаи Саи (35-3-1, 26 КО). Стоит отметить, что перед этим Минда дважды побывал в нокдауне.

    Отметим, что мексиканец Сауль Альварес известен казахстанцам боями с нашим знаменитым земляком-боксером чемпионом мира IBF/IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Первый их поединок состоялся в сентябре 2017 года и завершился спорной ничьей, во втором бою спустя год судьи отдали победу мексиканцу. Это стало первым поражением в карьере Головкина.


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    Спорт Головкин
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