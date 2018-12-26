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Канат Бозумбаев пошутил над вопросом о его тяжелом весе в политике

26 Декабря 2018 14:29 203
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Канат Бозумбаев пошутил над вопросом о его тяжелом весе в политике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев ответил на вопрос о том, как ему удается оставаться политическим тяжеловесом на протяжении длительного времени, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Когда вы спрашиваете мужчину - в чем ваша сила, я хочу сказать, я больше 100 кг вешу - может быть поэтому. Это я так пошутил. Вообще я хочу сказать, что самое главное, несмотря ни на какие трудности нужно работать, достигать результатов, принимать ежедневно стратегические решения, иногда они могут быть ошибочны в незначительной степени, но все равно мы должны продвигать те твердые установки, которые руководством до нас доведены. Мы должны выполнять стратегический план Правительства, который мы каждый год готовим на трехлетней основе», - сказал Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Глава Минэнерго добавил, что руководимое им ведомство на 100% выполнило свой стратегически план на текущий год.

«Мы на 100% выполнили свой стратегический план, по многим показателям перевыполнили, потому что мы хорошо запланировали, проработали с отраслью, получили фидбек обратно от отрасли. Важно, чтобы работали профессионалы, в министерстве энергетики, к моему удовольствию и счастью, сложился замечательный коллектив профессионалов, от рядовых сотрудников до руководителей, которые позволяют добиваться успехов. Если бы не этот коллектив, я, наверное, уже перед вами не стоял и не смог бы выполнять соответствующие поручения руководства», - резюмировал Канат Бозумбаев.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Правительство РК, Энергетика,
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Автор:

Серик Сабеков

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