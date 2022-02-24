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    Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК

    24 Февраля 2022, 12:32

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев на пресс-конференции в доме журналистов Талдыкоргана в хронологическом порядке рассказал о январских событиях в РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первые дни массовых протестов я вышел к народу, начал вести разъяснительные работы. Вечером 4 января в течение часа я просил протестующих пройти в мой кабинет, конструктивно обсудить все проблемные вопросы. К часу ночи 30% митингующих вернулись домой. Были и споры, и ругательства, народ возмущался и кричал, но я считаю, что главное в тот день то, что не была пролита кровь, митинг закончился спокойно. В 02:00 народ разошелся по домам», - сказал аким области.

    По словам главы региона, 5 января дела обстояли совсем по-другому. 500 участников беспорядков, в большинстве своем молодые люди, разгромили и сожгли административные здания областного центра, началось мародерство.

    «Я переговорил с акимами каждого района и города области, в срочном порядке вместе с руководством ДКНБ мы создали специальный штаб, в состав которого вошли сотрудники полиции, национальной гвардии и других ведомств. Я вылетел в Нур-Султан на переговоры с Министерством внутренних дел, мы попросили столичное подкрепление. В область прибыли спецназовцы, началась антитеррористическая спецоперация. В результате всех этих слаженных действий был восстановлен порядок», - резюмировал К. Бозумбаев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с преступностью Акимат МВД РК Регионы Казахстана Силовые структуры ЧП-2022 Алматинская трагедия
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