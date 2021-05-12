Канат Баедилов освобожден от должности вице-министра финансов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Баедилов Канат Ескендирович освобожден от должности вице-министра финансов в связи с переходом на другую работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Канат Баедилов родился в 1967 году в Алматинской области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 1991 году старшим контролером–ревизором Контрольно-ревизионного управления по Алматинской области Алматинского областного финансового управления. В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов РК. С мая 2017 года и по настоящее время являлся вице-министром финансов РК.

