Каналы Венеции пересыхают. Италии грозит новая засуха

МИЛАН. КАЗИНФОРМ - Сухая зима в Италии вызывает опасения, что страна может снова столкнуться с засухой, поскольку, по данным ученых и экологических групп, в Альпах выпало менее половины нормы осадков. В прошлом году страна перенесла самую сильную засуху за последние 70 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на the Guardian.

В Венеции, где наводнения обычно являются основной проблемой, столкнулись с необычно низкими приливами, что привело к пересыханию некоторых каналов. Передвижение на гондолах и водных такси затруднено.

Основными причинами возникновения засухи являются отсутствие дождя, высокое атмосферное давление, полнолуние и морские течения.

Экологическая группа Legambiente заявила в понедельник о маловодье рек и озер Италии, особенно на севере страны.

Самая большая река Италии, По, берёт начало в Альпах и впадает в Адриатическое море. Уровень воды в реке снизился на 61%, что ниже показателей, обычных для этого времени года, говорится в заявлении. В районе города Павии уровень воды опустился на три метра, что обычно наблюдается летом.

В июле прошлого года Италия пострадала от сильнейшей за последние 70 лет засухи и объявила чрезвычайное положение в районах, прилегающих к реке По, на долю которых приходится примерно треть сельскохозяйственного производства страны.

Сообщается, что уровень воды в озере Гарда на севере Италии упал до рекордно низкого уровня.

Отмечается, что согласно последним прогнозам погоды в ближайшие дни в Альпах ожидаются столь необходимые осадки в виде дождя и снега.



Фото: Manuel Silvestri/Reuters













