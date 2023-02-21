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    Каналы Венеции пересыхают. Италии грозит новая засуха

    21 Февраля 2023, 11:48

    МИЛАН. КАЗИНФОРМ - Сухая зима в Италии вызывает опасения, что страна может снова столкнуться с засухой, поскольку, по данным ученых и экологических групп, в Альпах выпало менее половины нормы осадков. В прошлом году страна перенесла самую сильную засуху за последние 70 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на the Guardian.

    В Венеции, где наводнения обычно являются основной проблемой, столкнулись с необычно низкими приливами, что привело к пересыханию некоторых каналов. Передвижение на гондолах и водных такси затруднено.

    Основными причинами возникновения засухи являются отсутствие дождя, высокое атмосферное давление, полнолуние и морские течения.

    Экологическая группа Legambiente заявила в понедельник о маловодье рек и озер Италии, особенно на севере страны.

    Самая большая река Италии, По, берёт начало в Альпах и впадает в Адриатическое море. Уровень воды в реке снизился на 61%, что ниже показателей, обычных для этого времени года, говорится в заявлении. В районе города Павии уровень воды опустился на три метра, что обычно наблюдается летом.

    В июле прошлого года Италия пострадала от сильнейшей за последние 70 лет засухи и объявила чрезвычайное положение в районах, прилегающих к реке По, на долю которых приходится примерно треть сельскохозяйственного производства страны.

    Сообщается, что уровень воды в озере Гарда на севере Италии упал до рекордно низкого уровня.

    Отмечается, что согласно последним прогнозам погоды в ближайшие дни в Альпах ожидаются столь необходимые осадки в виде дождя и снега.


    Фото: Manuel Silvestri/Reuters

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Италия Погода Мировые новости Засуха
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