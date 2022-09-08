Канализационные стоки сливали в Иссык-Куль

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В пансионате на Иссык-Куле канализационные стоки сливали в озеро. Об этом сообщили в Генпрокуратуре КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Уточняется, что прокуратура провела проверку по опубликованной в социальных сетях информации о том, что в озеро сливают канализационные стоки.

«Установлено, что очистные сооружения пансионата «Лазурный берег» функционируют в нарушение требований экологических, санитарных норм и правил, что является нарушением охраны окружающей среды», - сказали в надзорном органе.

По факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 298 «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» УК КР и ОВД Иссык-Кульского района проводится расследование.

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Фото:pbs.twimg.com