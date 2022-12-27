Канализационные очистные сооружения отсутствуют в 27 городах - Мининдустрии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 68 городах Казахстана требуется строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал министр, согласно поручению Главы государства, в период с 2023 по 2028 гг. будет обеспечено строительство канализационных очистных сооружений (КОС).

«На сегодняшний день из 89 городов республики КОС отсутствуют в 27 городах, в 41 городе износ достигает от 60%. В целом требуется строительство или реконструкция КОС в 68 городах. Работа уже начата по трем проектам в городах Сарыагаш, Атырау, Форт-Шевченко. На следующий год предусмотрены средства на реализацию еще 3 проектов в городах: Актау, Ленгер, Шымкент», - сообщил Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По остальным 62 городам министерством выработаны два подхода финансирования: привлечение займов международных финансовых организаций под государственную гарантию. Данный механизм, по словам К. Ускенбаева, будет применяться для строительства и реконструкции КОС в 26 крупных городах с населением свыше 45 тысяч человек. Второй подход - за счет трансфертов из республиканского бюджета.

Также министр сообщил, что заемные средства микрофинансовых организаций под государственную гарантию будут предоставляться сроком до 15 лет.

«Для реализации проектов в 26 крупных городах с населением свыше 45 тысяч человек необходимо порядка 403 млрд тенге. Возврат займов планируется из двух источников: тариф; субсидии из республиканского и местного бюджетов. Объем субсидий из республиканского бюджета не будет превышать общую сумму основного долга по займу. Данный механизм потребует поэтапное увеличение тарифов (от 7 до 30%). Вопрос увеличения тарифов прорабатывается в рамках поручения Главы государства по новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции», - объяснил министр.

Он уточнил, что за счет трансфертов из республиканского бюджета будут реализовываться проекты КОС в 36 малых городах с населением до 45 тысяч человек. Предварительная стоимость составляет порядка 76 млрд тенге.

Фото: facebook.com/rscatyrau









