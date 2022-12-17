Канал сбыта героина выявили полицейские в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мужчину задержали на одной из столичных улиц. Дома у него нашли героин весом 88,89 граммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейские управления по противодействию наркопреступности столичного департамента полиции пресекли деятельность канала сбыта героина.

47-летнего жителя столицы задержали по улице Улы Дала. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в кухонном шкафу нашли полиэтиленовый пакет с комкообразной консистенцией бежевого цвета и электронные весы. Согласно заключению исследования, изъятые вещества являются наркотическим средством - «героин» весом 88,89 граммов. Задержанный был неоднократно судим за наркопреступления.





«В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под арестом», - сообщил начальник УПН ДП полковник полиции Рустам Гасизов.

Ранее сообщалось, что в одном из столичных ночных клубов бармен продавал наркотики. Подозреваемому грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Задержанный водворен в ИВС департамента полиции Астаны.



