Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Канал поставки «синтетики» пресекли в Кокшетау

    18 Мая 2023, 19:52

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Канал поставки синтетического наркотика на территорию Акмолинской области пресекли оперативники УБОП в ходе спецоперации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Перевозкой наркотических средств занимались представительницы слабого пола. Подозреваемые были задержаны сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью при въезде в Кокшетау. За рулем автомашины Toyota Mark X находилась жительница областного центра, вместе с ней в салоне в качестве пассажирок также находились две ее знакомые, одна – жительница Кокшетау, вторая – Степногорска.

    При проведении обысковых мероприятий, оперативниками в салоне авто были обнаружены 19 полиэтиленовых свертков с веществом порошкообразной консистенции белого цвета, 1 сверток с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом.

    В рамках следственных действий, полицейскими по месту жительства одной из фигуранток обнаружен еще 91 сверток с аналогичными веществами: 89 и 2 соответственно.

    Как оказалось, крупную партию наркотических средств, уже расфасованную по дозам, женщины хранили по месту проживания одной из них, в Степногорске. В нескольких тайниках полицейские изъяли 4 так называемые «бомбы», это 177 доз «синтетики».

    Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых наркотических средств составил 254 грамма, что является особо крупным размером. Факт незаконной перевозки и хранения наркотических средств в целях сбыта, зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 297 ч.3 УК РК. Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.

    Расследование продолжается.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Акмолинцы вымогали деньги у своего знакомого
    К 10 годам колонии приговорили наркоторговца в Жетысуской области
    Более 100 тысяч несовершеннолетних доставляется полицией с улиц ежегодно – МВД
    Кратные штрафы за совершение экономических преступлений предлагают ввести Казахстане
    Популярное
    1 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    2 Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
    3 Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
    4 Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
    5 Ряд сел переименуют в Акмолинской области
    Новости партнеров