Канал поставки «синтетики» пресекли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Канал поставки синтетического наркотика на территорию Акмолинской области пресекли оперативники УБОП в ходе спецоперации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Перевозкой наркотических средств занимались представительницы слабого пола. Подозреваемые были задержаны сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью при въезде в Кокшетау. За рулем автомашины Toyota Mark X находилась жительница областного центра, вместе с ней в салоне в качестве пассажирок также находились две ее знакомые, одна – жительница Кокшетау, вторая – Степногорска.

При проведении обысковых мероприятий, оперативниками в салоне авто были обнаружены 19 полиэтиленовых свертков с веществом порошкообразной консистенции белого цвета, 1 сверток с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом.

В рамках следственных действий, полицейскими по месту жительства одной из фигуранток обнаружен еще 91 сверток с аналогичными веществами: 89 и 2 соответственно.

Как оказалось, крупную партию наркотических средств, уже расфасованную по дозам, женщины хранили по месту проживания одной из них, в Степногорске. В нескольких тайниках полицейские изъяли 4 так называемые «бомбы», это 177 доз «синтетики».

Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых наркотических средств составил 254 грамма, что является особо крупным размером. Факт незаконной перевозки и хранения наркотических средств в целях сбыта, зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 297 ч.3 УК РК. Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.



