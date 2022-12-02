Канал поставки синтетических наркотиков пресекли полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - При координации прокуратуры СКО сотрудники управления по противодействию наркопреступности областного департамента полиции пресекли канал поставки синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

29-летняя жительница Петропавловска, ранее проблем с законом не имевшая, задержана в ходе оперативной разработки. Она подозревается в том, что доставила из Астаны особо крупную партию «синтетики» для дальнейшей расфасовки и распространения на территории областного центра. При личном обыске у горожанки изъято 20 свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета. По месту жительства полицейские обнаружили полимерные пакеты с таким же веществом, а также упаковочные материалы, мерные приспособления и электронные весы с наслоениями вещества. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик α-PvP, известный также под названием «соль». Общий вес изъятого составил 1 кг 113 граммов.Кроме того, в гараже 51-летнего отца задержанной полицейские обнаружили арсенал незарегистрированного оружия. В него входили изготовленные кустарным образом муляжи автоматов ППШ, гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-К, пневматическая винтовка ИЖ-38, газовый пистолет PERFECTA, патроны к охотничьему и нарезному оружию, свыше 2 тысяч строительно-монтажных патронов и учебная граната «Ф-1». Экспертиза показала, что изъятые боеприпасы и ружье пригодны к производству выстрелов. Со слов мужчины, он коллекционирует оружие как любитель. Следствие устанавливает происхождение оружия и боеприпасов у ранее несудимого петропавловца.«Факт приобретения, перевозки и хранения наркотиков в целях сбыта внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 297 Уголовного кодекса РК, факт хранения оружия - по ч. 3 ст. 287 УК РК. Сотрудниками УПН ведется работа по пресечению каналов поставки, искоренению фактов сбыта наркотиков. С начала года к уголовной ответственности за различные наркоправонарушения привлечено 123 человека, из них 35 - за сбыт. Из незаконного оборота изъято свыше 415 кг психоактивных веществ, - отметил заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.





Фото: polisia.kz



