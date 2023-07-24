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    Канал поставки синтетических наркотиков ликвидировали в Семее

    24 Июля 2023, 13:14

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Абай и сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности управления полиции города Семея в ходе проведения ОПМ «Карасора-2023» нейтрализована деятельность канала поставки синтетических наркотиков., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Наркоборцами установлены участники интернет-магазина. Ими оказались трое местных жителей 18, 25 и 29 лет. Они осуществляли сбыт синтетических наркотиков путем тайных закладок в областном центре. У задержанных изъято более 250 разовых доз синтетических наркотиков, а также мобильные устройства, с помощью которых производились фотоотчеты мест закладок. При проверке гаджетов обнаружен чат в Telegram, где «курьеры» получали инструкции и координаты по товару. Закладки, обмотанные изолентой, внутри содержали не только свертки с наркотиками, но и магнит, с помощью которого товар крепился к металлической поверхности.

    «Экспертиза показала, что представленные на исследование вещества являются психотропным веществом «а-PVP» (скорость) общим весом более 73 грамма. Цена при розничной продаже на черном рынке составила бы более 2 млн тенге», – сказал заместитель начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков.

    Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. По факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Всего с начала года из незаконного оборота полицейскими области изъято около 200 кг различных наркотических средств.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Видео МВД РК Борьба с наркотиками Абайская область
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