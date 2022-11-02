Канал поставки наркотиков в Астану пресекли сотрудники КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности в ходе реализованной многоэтапной специальной операции пресек устойчивый канал поставок в столицу наркотических средств каннабисной группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«29 октября текущего года с участием подразделений департамента полиции задержан наркокурьер, в транспортном средстве которого обнаружено около 15 кг гашиша, доставленных из южных регионов страны. Проведенным обыском по месту проживания задержанного дополнительно изъято 17 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны», - говорится в сообщении.

Общий вес обнаруженных наркотиков составил 32 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.





Фото : gov.kz



