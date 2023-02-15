Канал поставки наркотиков ликвидирован Костанае: изъято 1,5 кг «синтетики»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В ходе специальной операции полицейские изъяли из незаконного оборота более 1,5 кг «синтетики», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области были установлены участники интернет-магазина, осуществля ющего сбыт синтетических наркотических средств путем тайных закладок на территории региона.

При проведении обысковых мероприятий полицейские, кроме синтетических наркотиков, изъяли незаконно культивируемые наркосодержащие растения, которые выращивались по месту проживания задержанных.

«Подозреваемые намеревались распространить 1,5 кг «синтетики» на территории региона путем закладок. Интернет магазин, в котором участвовали два 27-летних и два 29-летних жителя Костанайской области, действовал на территории региона около четырех месяцев»,- пояснил заместитель начальника ДП Костанайской области Дюсембай Байбусынов.

Полицейскими начато досудебное расследование по статье 297 ч. 3 «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Проводятся необходимые следственные действия.





Фото: ДП Костанайской области













