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      Восточно-Казахстанская область

    Канал поставки наркотиков из России пресекли полицейские ВКО

    7 Февраля 2022, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Восточно-Казахстанской области задержали причастных к поставкам в города Семей и Усть-Каменогорск крупных партий синтетических наркотиков. Об этом сообщила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще в январе в орбиту внимания полицейских попали двое мужчин, которые, как выяснилось, являлись основными региональными наркокурьерами интернет-магазина, сбывающего синтетические наркотики. В результате спецоперации подозреваемые были задержаны с поличным в городе Семее. При обыске у них изъяты свыше 1,5 кг синтетических наркотиков, которые планировалось передать закладчикам для дальнейшего сбыта», - сказала Ш.Турлыбек во время выступления.

    По ее данным, канал поставки был организован из России логистическими транспортными компаниями. Для маскировки наркотики помещались в автозапчасти.

    Всего с начала года полицией изъято около 6,5 кг синтетики. Ликвидирована одна лаборатория. В прошлом году выявлено свыше 1400 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков. Изъято более 142 кг синтетики. Ликвидировано 17 нарколабораторий.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Восточно-Казахстанская область Россия МВД РК Борьба с наркотиками
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