Канал поставки наркотиков из России пресекли полицейские ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Восточно-Казахстанской области задержали причастных к поставкам в города Семей и Усть-Каменогорск крупных партий синтетических наркотиков. Об этом сообщила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще в январе в орбиту внимания полицейских попали двое мужчин, которые, как выяснилось, являлись основными региональными наркокурьерами интернет-магазина, сбывающего синтетические наркотики. В результате спецоперации подозреваемые были задержаны с поличным в городе Семее. При обыске у них изъяты свыше 1,5 кг синтетических наркотиков, которые планировалось передать закладчикам для дальнейшего сбыта», - сказала Ш.Турлыбек во время выступления.

По ее данным, канал поставки был организован из России логистическими транспортными компаниями. Для маскировки наркотики помещались в автозапчасти.

Всего с начала года полицией изъято около 6,5 кг синтетики. Ликвидирована одна лаборатория. В прошлом году выявлено свыше 1400 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков. Изъято более 142 кг синтетики. Ликвидировано 17 нарколабораторий.