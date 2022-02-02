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    Канал поставки мефедрона перекрыли в Алматинской области

    2 Февраля 2022, 13:02

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В результате взаимодействия служб по контролю за наркотиками МВД Казахстана и России в Алматинской области пресечен канал сбыта мефедрона – психоактивного вещества нового поколения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    Сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками УПН Алматинской области в селе Жетысу Карасайского района задержан 20-летний молодой человек, у которого изъято 2,5 кг синтетики.

    Наркотики были расфасованы в 5 герметичных полиэтиленовых пакетах и упакованы в серый строительный мешок. Установлено, эту крупную партию он должен был перепрятать в другое место, более удобное для последующей перевозки в Нур-Султан, где планировалась розничная реализация наркотиков.

    Начато досудебное расследование по статье 297 Уголовного Кодекса «Незаконные изготовление, переработка, хранение в целях сбыта наркотических средств». Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

    Заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев пояснил, что в настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к делу, а также каналы поставки наркотиков. Также он отметил, что ежегодно количество изымаемой синтетики в стране увеличивается. Этому способствуют поправки, внесенные в законодательство, которые позволяют устанавливать уголовную ответственность за новые виды наркотиков в максимально сжатые сроки. Только за январь текущего года органами внутренних дел уже выявлено 79 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято около 5 кг синтетики. Ликвидирована одна лаборатория.

    Напомним, что в 2021 году органами внутренних дел зарегистрировано свыше 1400 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков. Изъято более 142 кг синтетических наркотиков. Ликвидировано 17 нарколабораторий.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Борьба с преступностью МВД РК Борьба с наркотиками
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