Канал поставки мефедрона перекрыли в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В результате взаимодействия служб по контролю за наркотиками МВД Казахстана и России в Алматинской области пресечен канал сбыта мефедрона – психоактивного вещества нового поколения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками УПН Алматинской области в селе Жетысу Карасайского района задержан 20-летний молодой человек, у которого изъято 2,5 кг синтетики.

Наркотики были расфасованы в 5 герметичных полиэтиленовых пакетах и упакованы в серый строительный мешок. Установлено, эту крупную партию он должен был перепрятать в другое место, более удобное для последующей перевозки в Нур-Султан, где планировалась розничная реализация наркотиков.

Начато досудебное расследование по статье 297 Уголовного Кодекса «Незаконные изготовление, переработка, хранение в целях сбыта наркотических средств». Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев пояснил, что в настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к делу, а также каналы поставки наркотиков. Также он отметил, что ежегодно количество изымаемой синтетики в стране увеличивается. Этому способствуют поправки, внесенные в законодательство, которые позволяют устанавливать уголовную ответственность за новые виды наркотиков в максимально сжатые сроки. Только за январь текущего года органами внутренних дел уже выявлено 79 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято около 5 кг синтетики. Ликвидирована одна лаборатория.

Напомним, что в 2021 году органами внутренних дел зарегистрировано свыше 1400 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков. Изъято более 142 кг синтетических наркотиков. Ликвидировано 17 нарколабораторий.