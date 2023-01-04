Канада запретила покупку жилья иностранцами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Канаде вступил в силу двухлетний запрет на покупку домов иностранцами, за исключением некоторых категорий приезжих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Цель канадских властей – снизить цены на рынке жилья, который считается одним из самых дорогих в мире.

По состоянию на лето прошлого года средняя цена дома в Канаде выросла до 568 тысяч долларов – это в 11 раз больше среднего дохода после налогов.

У запрета нашлись противники, которые говорят, что его последствия могут оказаться непредсказуемыми для рынка недвижимости.

Граждане других стран составляют менее 6 % домовладельцев в провинциях Онтарио и Британская Колумбия, где, по статистике, самые высокие цены на жилье.

Запрет вступил в силу 1 января и касается только части жилого фонда. Штраф за его нарушение – 10 тысяч канадских долларов (или около 7300 в американской валюте).

В конце декабря, за 11 дней до вступления запрета в силу, канадское правительство объявило, что в законе будут исключения, в том числе для студентов из-за рубежа, пробывших в стране как минимум пять лет, беженцев и владельцев разрешения на работу в Канаде.

Министр жилищного строительства Канады Ахмед Хуссейн заявил, что запрет направлен на то, сделать выход на рынок недвижимости сложнее для инвесторов, которые рассматривают недвижимость не как жилье, а как возможность вложить деньги.

«Этим законом мы хотим добиться того, чтобы собственниками жилья были канадцы – на благо всех, кто живет в этой стране», - сказал он.

Цены на жилье в Канаде в 2022 году слегка снизились, но по сравнению с десятилетием назад они остаются очень высокими. В 2022 году они превышали цены 2013 года (в среднем около 300 тысяч долларов США) на 48 %.

Средний годовой доход канадского домохозяйства растет не так быстро. По последней информации, с 2015 по 2020 год он вырос на 9,8 %.

Это делает канадский рынок жилья одним из самых дорогих в мире – дороже чем в Новой Зеландии, США и Великобритании.

В крупнейших городах Канады средняя стоимость жилья превышает миллион канадских долларов.

В 2018 похожий запрет приняли власти Новой Зеландии, тоже с целью сбить цены. Однако средняя цена недвижимость продолжила расти и после запрета.





Фото: gettyimages.com



