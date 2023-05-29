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    Канада в 28-й раз стала чемпионом мира по хоккею

    29 Мая 2023, 07:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Тампере (Финляндия) состоялся финальный матч чемпионата мира-2023 по хоккею, в котором встречались сборные Канады и Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сборная Канады победила Германию со счетом 5:2. У канадцев шайбы забросили Сэмми Бле (11-я и 45-я минуты), Лоусон Круз (38-я), Тайлер Тоффоли (52-я) и Скотт Лотон (59-я), а у немцев результативными бросками отметились Джон-Джейсон Петерка (8-я минута) и Даниэль Фишбух (34-я).

    Таким образом, сборная Канады в 28-й раз стала чемпионом мира. Что касается сборной Германии, то она повторила свой лучший результат в истории, в третий раз завоевав серебряные медали (также она выигрывала «серебро» в 1930 и 1953 годах).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Хоккей
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