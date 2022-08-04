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    • Канада подтвердила 890 случаев заражения оспой обезьян

    4 Августа 2022 10:43

    ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – Агентство общественного здравоохранения Канады подтвердило 890 случаев оспы обезьян в стране по состоянию на среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NEWS CN.

    Наибольшее число инфицированных приходится на провинцию Онтарио – 423 случая, Квебек – 373, Британскую Колумбию – 78, Альберту – 13, Саскачеван – 2 и территорию Юкон – 1.

    Канадская национальная микробиологическая лаборатория проводит диагностическое тестирование вируса, вызывающего оспу обезьян. Кроме того, лаборатория проводит секвенирование всего генома, расширенный анализ канадских образцов оспы обезьян.

    Канадское правительство приобрело более 70 тыс. доз вакцин «Imvamune» и продолжает активно сотрудничать с подведомственными организациями в сфере общественного здравоохранения.

    Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.


    Фото: socialnews.xyz

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Мировые новости #Оспа обезьян
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