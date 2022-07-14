Канада подтвердила 477 случаев оспы обезьян

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – Агентство общественного здравоохранения Канады подтвердило 477 случаев оспы обезьян в стране по состоянию на среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.
Обновленная информация содержит подтвержденные случаи в канадских провинциях Квебек – 284 зараженных, Онтарио – 156, Британской Колумбии –29 и Альберт – 8.
Местные органы власти сообщили, что продолжают получать положительные результаты тестирования, что в свою очередь негативно отразится на статистике учета заболеваемости в стране.
Национальная микробиологическая лаборатория проводит диагностическое тестирование вируса, вызывающего оспу обезьян. Лаборатория также осуществляет изучение всего генома, расширенный анализ отпечатков пальцев пациентов, на канадских образцах оспы обезьян.
Ранее сообщалось о росте заражения оспы обезьян в США – 767 случаев, Бельгии – 244, Израиле – 11 новых заражений. В целом, по данным ВОС, инфекция зафиксирована в 39 странах.