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    Канада подтвердила 477 случаев оспы обезьян

    14 Июля 2022, 10:35

    ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – Агентство общественного здравоохранения Канады подтвердило 477 случаев оспы обезьян в стране по состоянию на среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

    Обновленная информация содержит подтвержденные случаи в канадских провинциях Квебек – 284 зараженных, Онтарио – 156, Британской Колумбии –29 и Альберт – 8.

    Местные органы власти сообщили, что продолжают получать положительные результаты тестирования, что в свою очередь негативно отразится на статистике учета заболеваемости в стране.

    Национальная микробиологическая лаборатория проводит диагностическое тестирование вируса, вызывающего оспу обезьян. Лаборатория также осуществляет изучение всего генома, расширенный анализ отпечатков пальцев пациентов, на канадских образцах оспы обезьян.

    Ранее сообщалось о росте заражения оспы обезьян в США – 767 случаев, Бельгии – 244, Израиле – 11 новых заражений. В целом, по данным ВОС, инфекция зафиксирована в 39 странах.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Модернизация 3.0 Оспа обезьян
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