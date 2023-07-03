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    Камыш загорелся в области Абай

    3 Июля 2023, 00:38

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ориентировочная площадь возгорания составляет 200 гектар. Угрозы населенным пунктам не имеется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    «В соответствии с информацией местных исполнительных органов

    2 июля около 11 часов дня в 50 км от села Улгили-Малшы Кокпектинского района произошло загорание камыша», - сообщили в МЧС.

    На место происшествия незамедлительно выехали представители профильных служб местных исполнительных органов, которыми осуществляется окарауливание.

    «В настоящее время ориентировочная площадь возгорания составляет 200 гектар. Угрозы населенным пунктам не имеется. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

    По информации акимата Улгили-Малшинского сельского округа привлечение сил и средств органов государственной противопожарной службы не требуется.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МЧС Пожар Абайская область
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