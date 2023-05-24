Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Камыш и трава горят в Костанае: жителей частного сектора эвакуируют

    24 Мая 2023, 15:26

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Возгорание травы и камыша тушат пожарные в Костанае. Жильцов близлежащих частных домов эвакуируют, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «В 13:25 поступило сообщение о том, что по адресу Мичурина 2, переулок Красносельского, произошло возгорание травы и камыша. Была угроза распространения огня на частный сектор», - сообщили в ведомстве.

    Клубы дыма видны в городе с разных участков. Видео обеспокоенные костанайцы распространяют в социальных сетях.

    «Проведена эвакуация людей численностью 35 человек. Предварительная площадь пожара 1,5 га. На месте работают 9 единиц техники и 32 человека личного состава», - отметили в ДЧС.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Видео Пожар Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Природный пожар в Абайской области локализовали
    Восемь человек погибли за год на производстве в СКО
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    10 вертолетов привлекли к тушению лесного пожара в Абайcкой области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз