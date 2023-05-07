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    Камшыбек Кункабаев вышел в четвертьфинал ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

    7 Мая 2023, 21:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев провел второй поединок на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте и победил соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В 1/8 финала в весовой категории свыше 92 килограммов Камшыбек Кункабаев сразился с сирийским супертяжем Мохаммедом Млайесом и победил его единогласным решением судей.

    Камшыбек Кункабаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира.


    Напомним, казахстанец стартовал на ЧМ-2023 с победы над россиянином Алексеем Дроновым. Камшыбек Кункабаев является бронзовым призером Олимпиады-2020, двукратным серебряным призером чемпионата мира (2017, 2019) и четырехкратным серебряным призером чемпионата Азии (2017, 2019, 2021, 2022).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Бокс Боевые искусства
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