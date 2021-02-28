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    23:17, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Камшыбек Кункабаев «удосрочил» россиянина с 23 победами и завоевал первый титул в профи

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев (2-0, 2 КО) провел титульный бой в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Его соперником был россиянин Сервер Эмурлаев (23-1, 8 КО). Этот поединок в первом тяжелом весе был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: соперник Кункабаева не вышел на седьмой раунд.
    Таким образом, Камшыбек Кункабаев одержал третью победу в своей профессиональной карьере (все три — нокаутом) и выиграл вакантный пояс чемпиона WBO Asia Pacific в крузервейте. Для 29-летнего казахстанца это первый титул в профи.

    Напомним, в любителях Кункабаев был капитаном сборной Казахстана и дважды выигрывал «серебро» чемпионата мира и Азии. Что касается Сервера Эмурлаева, то он потерпел второе поражение в карьере.




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