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    Камшыбек Кункабаев - бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио

    4 Августа 2021, 12:46

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио состоялись полуфинальные поединки по боксу. Казахстанец Камшыбек Кункабаев смог завоевать бронзовую медаль турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Капитан команды Казахстана по боксу, выступающий в весовой категории свыше 91 килограмма Камшыбек Кункабаев в полуфинале встретился с американцем Ричардом Торрес-младшим.

    Соперник вёл очень активный бой, часто атакуя нашего спортсмена.

    Во втором раунде Камшыбек Кункабаев оказался в нокдауне. Из-за рассечения бой был остановлен. В итоге, наш спортсмен остановился на третьей позиции.

    Отметим, что в 1/4 финала он победил россиянина Ивана Верясова. В 1/8 финала капитан команды одолел египтянина Есри Мостафу Резку.

    Для Казахстана бронзовая награда Камшыбека Кункабаева стала четвертой на Олимпиаде-2020. Ранее бронзовыми призерами стали Елдос Сметов (дзюдо), Игорь Сон (тяжелая атлетика) и Зульфия Чиншанло (тяжелая атлетика).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада Бокс
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