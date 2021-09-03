Кампанию иммунизации против гриппа начнут в Казахстане с 15 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача о проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ на эпидсезон 2021-2022 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ) среди населения главный государственный санврач РК постановляет:

1. Акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) готовность медицинских организаций к проведению кампании иммунизации против гриппа с 15 сентября т.г. и требуемый уровень охвата населения;

2) соблюдение социальной дистанции, потоков прививаемых, использование масок, наличие антисептиков в прививочных пунктах и иных мер профилактики коронавирусной инфекции;

3) провести активную разъяснительную работу с крупными работодателями по охвату вакцинацией против гриппа работников предприятий за счет средств работодателей.

Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (далее – территориальные департаменты) обеспечить:

1) завершение проведения ревакцинации против туберкулеза детей 6-7 лет до 15 сентября т.г. с обеспечением противоэпидемических мероприятий согласно алгоритму по организации и проведению профилактических прививок в период пандемии COVID-19;

2) готовность медицинских организаций к проведению кампании иммунизации против гриппа с 15 сентября т.г., в том числе:

- провести оценку достаточности холодового оборудования для хранения и транспортировки вакцины с принятием соответствующих мер;

- подготовку списка лиц подлежащих к вакцинации против гриппа;

- подготовку прививочных кабинетов, прививочных бригад к вакцинации против гриппа и оказанию экстренной помощи в случаях регистрации неблагоприятных проявлений после иммунизации;

- обучение вакцинаторов по вопросам проведения профилактических прививок и оказание помощи при анафилактических реакциях и других НППИ;

3) проведение семинаров и инструктажа по вопросам клиники, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ с работниками медицинских организаций и персоналом организаций образования;

4) проведение санитарно-просветительной работы среди населения о мерах профилактики и борьбы с гриппом и ОРВИ;

5) проведение санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии) согласно приказу и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2021 года № ҚР ДСМ-47 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине».

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