Кампания по вакцинации от коронавируса набирает обороты в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – В Иордании наращивает темпы процесс вакцинации населения, реализация которого приняла форму национальной программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для получения вакцины от коронавируса иорданцы проходят онлайн-регистрацию на специальном сайте министерства здравоохранения. Согласно принятой в стране национальной программе вакцинации, в первую очередь прививки получают наиболее уязвимые группы населения - пожилые люди, лица с сопутствующими заболеваниями, а также работники сектора здравоохранения.

Между тем, в начале февраля органы здравоохранения приступили к вакцинированию населения страны уже второй партией вакцин Sinopharm и Pfizer/BioNTech. Кроме того, во вторник иорданское управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило вакцину AstraZeneca для экстренного использования, которая стала уже третьей вакциной, разрешенной к применению в королевстве.

«Каждый раз, когда мы получаем новую партию вакцин, количество зарегистрированных людей, которые хотят получить прививку, увеличивается», - отметил Камиль Абу Селла, руководитель отдела вакцинации министерства здравоохранения.

Также он добавил, что «на данный момент у лиц, получивших вакцины, не было зарегистрировано серьезных побочных эффектов, и за ними следит специальная группа»

Как ранее подчеркнул министр здравоохранения Иордании Назир Обейдат, для появления коллективного иммунитета необходима вакцинация около трех миллионов жителей страны. По сообщению министерства, к началу этой недели прививки от коронавируса получили уже около 45 тысяч человек.

В то же время генеральный секретарь министерства здравоохранения по эпидемиологическим вопросам Ваэль Хайаджне перечислил группы населения, которые не получат прививку от коронавируса.

К ним он отнес беременных и кормящих женщин, а также тех, кто намеревается забеременеть в течение ближайших трех месяцев. Также вакцину не получат лица, страдающие тяжелой формой аллергии, которая может привести к одышке.

Среди иорданцев в период пандемии пользуется популярностью получение медицинских услуг на так называемых drive through станциях. Казахстанцам знаком такой способ получения услуг, который распространен в ресторанах сетей быстрого питания, когда можно сделать заказ, не покидая собственного автомобиля.

В Иордании этот способ нашел новое применение с прошлого года, когда в стране начали проводиться первые ПЦР-тесты. Удобство заключается в том, что можно сдать анализы, не выходя из машины и не ожидая в очереди среди других людей, тем самым сохраняя необходимую социальную дистанцию. Ряд медицинских центров и лабораторий открыли такие мобильные палатки по всей стране.

Сама процедура довольно проста и занимает около 3-5 минут. Заезжая на станцию, необходимо пройти короткую регистрацию по ссылке, которая содержится на вывешенном при въезде QR-коде.

Далее вам приходит SMS-сообщение с присвоенным номером и личным QR-кодом, по которому в последующем можно проверить результаты анализа.

После этого начинается процедура сбора анализов – врач в защитном костюме и специальной маске снимает мазок с горла или носа через окно автомашины. Оплата принимается тут же, причем приветствуется именно бесконтактный способ. Если вам необходимо получить моментальный результат, при регистрации надо отметить нужную «галочку», однако в этом случае нужно быть готовым заплатить за тест примерно вдвое больше.

В ближайшее время такие же drive through станции будут сооружены для вакцинации от коронавируса, о чем 10 февраля объявило министерство здравоохранения Иордании.

Как отметила член Национального центра безопасности и кризисного управления Ола Хаддад, «это позволит сократить время, проводимое в центре вакцинации, а также обеспечить комфорт гражданам, учитывая при этом людей с особыми потребностями и пожилых людей».

«В центре вакцинации будут организованы 12 дорожек для въезда автомобилей, при этом 2 дорожки будут предназначены для пожилых людей», - поделился член группы реагирования министерства здравоохранения Иордании Халед Акрам. Вакцинацию в одном таком центре будут проводить 30 бригад медицинских работников.

После получения прививки водителям необходимо будет подождать 15 минут в специально отведенном помещении-паркинге, чтобы проследить за возможной реакцией организма на вакцину.