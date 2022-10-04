Кампания по вакцинации бустерной дозой против COVID-19 стартовала в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В связи с началом эпидемиологического подъема сезона гриппа, ОРВИ и СOVID-19 Министерство здравоохранения Кыргызстана усиливает темпы вакцинации населения бустерными дозами передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом КР.

Бустерной дозой могут привиться все граждане, прошедшие полный курс вакцинации (1,2 дозы). По информации ведомства, в достаточном количестве имеются вакцины Sinopharm и Pfizer.

Ранее сообщалось, что с 15 сентября в стране стартовала иммунизация четвертой дозой вакцины против коронавируса, которую в первую очередь рекомендовано получить взрослому населению старше 60 лет, а также пациентам с хроническими заболеваниями.

Всего в Кыргызстане с начала пандемии зарегистрировано 206 160 (3% населения страны) случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полный курс вакцинации в стране прошли 1 341 385 человек (19,8%), одной дозой – 1 603 764 (23,7%).