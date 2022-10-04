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    Кампания по вакцинации бустерной дозой против COVID-19 стартовала в Кыргызстане

    4 Октября 2022, 13:46

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В связи с началом эпидемиологического подъема сезона гриппа, ОРВИ и СOVID-19 Министерство здравоохранения Кыргызстана усиливает темпы вакцинации населения бустерными дозами передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом КР.

    Бустерной дозой могут привиться все граждане, прошедшие полный курс вакцинации (1,2 дозы). По информации ведомства, в достаточном количестве имеются вакцины Sinopharm и Pfizer.

    Ранее сообщалось, что с 15 сентября в стране стартовала иммунизация четвертой дозой вакцины против коронавируса, которую в первую очередь рекомендовано получить взрослому населению старше 60 лет, а также пациентам с хроническими заболеваниями.

    Всего в Кыргызстане с начала пандемии зарегистрировано 206 160 (3% населения страны) случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полный курс вакцинации в стране прошли 1 341 385 человек (19,8%), одной дозой – 1 603 764 (23,7%).

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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