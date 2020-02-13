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    Камил Шеремета назвал свое главное преимущество над Геннадием Головкиным

    13 Февраля 2020, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5 КО) поделился мнением о предстоящем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Головкин хоть и чемпион, но он уже был чемпионом. У меня, претендента, больше мотивации победить. К тому же, у меня уже нет пути назад: это самый высокий уровень. Да и любого боксера можно побить. Мы готовимся к его джебу, левой руке, апперкоту. Если бы я отклонил этот бой, то, возможно, больше никогда бы не получил второго шанса сразиться за пояс чемпиона мира», — сказал Шеремета.

    Ожидается, что бой Головкина и Шереметы состоится 11 апреля в Чикаго (США) на Wintrust Arena.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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