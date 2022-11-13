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    Камеры видеонаблюдения жамбылских школ подключат к Центру оперативного управления полиции

    13 Ноября 2022, 09:13

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Безопасность учащихся жамбылских школ обеспечивают с помощью камер видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента полиции Жамбылской области, в рамках проекта «Ковровое покрытие» организации образования оснащаются камерами видеонаблюдения.

    «Все 443 школы и 438 дошкольных учреждений области обеспечены видеокамерами. Для безопасности учащихся системы видеонаблюдения средних общеобразовательных школ города планируют просматривать в Центре оперативного управления полиции города Тараза. Сотрудники полиции круглосуточно просматривают камеры видеонаблюдения, установленные на улицах и дорогах, в учреждениях областного центра и районов. В зоне особого внимания – детские сады и школы», - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

    По данным управления образования акимата Жамбылской области, в этом году более половины бюджета региона (244,4 млрд тенге) направили на сферу образования. При этом большое внимание со стороны облакимата уделяется цифровизации школ, обеспечению видеонаблюдением. Помимо этого, в учебном процессе школьники используют более 51 тыс. школьных компьютеров. Все школы жамбылского региона обеспечены интернетом. В 430 учебных заведениях скорость достигает 100 мбит/с. Все школьные компьютеры подключены к информационной системе «Күнделік».

    Как сообщалось ранее, в Таразе модернизировали Центр оперативного управления полиции, находящийся в здании департамента полиции Жамбылской области, значительно пострадавшем в ходе январских событий этого года. Побывавший на презентации обновленного ЦОУ заместитель министра внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Кайрат Сунтаев отметил хорошее материально-техническое оснащение жамбылского ЦОУ и слаженную работу сотрудников.

    Свыше 2 800 камер видеонаблюдения по Жамбылской области просматриваются в Центре оперативного управления, 210 из них находятся в Таразе, более 2 тыс. просматриваются с «Облачного видеонаблюдения» АО «Казахтелеком».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Безопасность Видео МВД РК Общество Дети
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