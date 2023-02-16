Камеры видеонаблюдения во всех столичных школах подключены к ЦОУ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления по противодействию экстремизму Данияр Шымыркулов сообщил, что камеры видеонаблюдения во всех столичных школах подключены к Центру оперативного управления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в департаменте полиции глава управления по противодействию экстремизму ответил на вопрос журналиста о том, как оценивается уровень безопасности столичных школ после нападения подростка с топором в школе Петропавловска.

«У нас на постоянной основе проводятся семинары, проводим занятия по обнаружению самодельного устройства. На данный момент все камеры в столичных школах подключены к ЦОУ. В режиме онлайн все видим. Все школы обеспечены турникетами, охраной. Мы постоянно проверяем школы», - прокомментировал Данияр Шымыркулов.

По его словам, в столице 93 школы. В каждой организации сотрудники управления по противодействию экстремизму проводят семинары, показывают видеоролики. Во всех 93 школах проведена разъяснительная работа.

Как сообщалось ранее, в последнее время в столице участились случаи, когда по электронной почте в адрес организаций поступают сообщения об акте терроризма. В этом году на канал 102 поступило 7 таких звонков, уголовные дела не зарегистрированы.



