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    Камеры видеонаблюдения в столице помогли раскрыть 667 преступлений

    14 Апреля 2022, 13:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 667 преступлений в столице. Об этом на брифинге сообщил начальник Центра оперативного управления департамента полиции города Нур-Султана Кайрат Раушанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала текущего года с помощью камер раскрыто 667 преступлений и более 8 тысяч административных правонарушений», - сказал Кайрат Раушанов.

    Было отмечено, на сегодня Центр оперативного управления является флагманом технической модернизации органов внутренних дел. Каждый год проводится планомерная работа по дальнейшему развитию систем видеонаблюдения, в том числе включая программы взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства.

    «Так, в 2021 году внедрен проект «Модернизация системы видеонаблюдения ЦОУ с переходом на открытую платформу» («Ковровое покрытие»). В ходе реализации данного проекта установлено новое серверное оборудование, обновлены рабочие места операторов видеонаблюдения ЦОУ, осуществлена замена программного обеспечения на новую платформу системы видеонаблюдения, которая позволяет интегрировать видеокамеры сторонних производителей», - добавил Кайрат Раушанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Борьба с преступностью МВД РК Цифровой Казахстан
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