Камеры видеонаблюдения в столице помогли раскрыть 667 преступлений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 667 преступлений в столице. Об этом на брифинге сообщил начальник Центра оперативного управления департамента полиции города Нур-Султана Кайрат Раушанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года с помощью камер раскрыто 667 преступлений и более 8 тысяч административных правонарушений», - сказал Кайрат Раушанов.

Было отмечено, на сегодня Центр оперативного управления является флагманом технической модернизации органов внутренних дел. Каждый год проводится планомерная работа по дальнейшему развитию систем видеонаблюдения, в том числе включая программы взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства.

«Так, в 2021 году внедрен проект «Модернизация системы видеонаблюдения ЦОУ с переходом на открытую платформу» («Ковровое покрытие»). В ходе реализации данного проекта установлено новое серверное оборудование, обновлены рабочие места операторов видеонаблюдения ЦОУ, осуществлена замена программного обеспечения на новую платформу системы видеонаблюдения, которая позволяет интегрировать видеокамеры сторонних производителей», - добавил Кайрат Раушанов.