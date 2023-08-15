Камеры, турникеты и тревожные кнопки установят в школах и интернатах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы планируется внедрение комплексной системы безопасности по оснащению 206 государственных школ и 8 интернатов системой контроля доступа. Это турникеты, камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, система по пожарной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект запланирован на текущий год. Комплексная система безопасности представляет собой централизованную систему с рядом подсистем: видеонаблюдение, контроль и управление доступом, двусторонняя связь, охранно-пожарная сигнализация», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Целью создания системы является повышение уровня общественной безопасности, правопорядка в образовательных учреждениях Алматы. Она включат в себя видеонаблюдение и своевременное информирование экстренных служб о зафиксированных правонарушениях и состоянии безопасности, проведение анализа имеющейся оперативной информации для формирования решений по организации и поддержании безопасности в ГУ.

Функциональные возможности камер видеонаблюдения позволяют проводить съемку с высоким разрешением и детализацией изображений. Данные передаются по сети интернет на сервер, персональный компьютер или любое другое аналогичное устройство. Есть возможность съемки в ночное время за счет наличия инфракрасной подсветки с дальностью действия 30 метров. Записи с видеокамер можно хранить в течение 30 дней.

На сегодняшний день всего в учебных заведениях установлены 6739 камер, из них 4193 работают внутри школ, 2546 – снаружи. Все государственные школы на 100% оснащены тревожными кнопками с возможностью вызова сотрудников специализированной охраны.

Всего на текущий момент 459 государственных организаций образования Алматы оснащены 16 299 камерами. Среди них 193 детских сада оборудованы 7344 камерами. Также в 15 интернатных учреждениях установлено 277 камер и в 20 колледжах – 1503 камеры. Всего установлено 678 тревожных кнопок 459 организаций образования. Специализированной охраной обслуживаются 254 организации образования.