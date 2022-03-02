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    Камеры «Сергек» заработали в городе Туркестане

    2 Марта 2022, 09:56

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Введены в эксплуатацию и запущены 1 марта 26 камер фиксации «Сергек», установленных на перекрестках улиц города Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    В частности, по проспектам Тауке-хана и Саттарханова в городе Туркестане, по Кызылординскому шоссе в районе АЗС «Газпром», по Кентаускому, Атабайскому, Балтакольскому и Шымкентскому шоссе. Также камеры будут работать на перекрестках улиц Жибек жолы, С. Ерубаева, Б. Майлина, Майкотова, С. Кожанова, Карадауова, в районе Мега-центра, по ул. Казыбек би, Жарылкапова, Алтынсарина, О. Жандосова, 10 лет Независимости, Бирлик, Шектитлеу, Аль-Фараби и Сандыбай.

    «Теперь, если Вы нарушили какие-либо правила дорожного движения, все это не останется без внимания камер видеонаблюдения и систем фиксации. В связи с этим полицейские Туркестанской области предупреждают водителей о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении пресс-службы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Безопасность Регионы Общество Дороги
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