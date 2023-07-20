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    Камеры «Сергек» в Актау заработали в полную силу

    20 Июля 2023, 23:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау с 19 июля камеры «Сергек» стали официально фиксировать нарушения. Водителям, нарушившим правила дорожного движения, теперь будут приходить штрафы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    С 1 июля в Актау и Мунайлинском районе официально запустили систему «Сергек».

    Но, как пояснили в департаменте полиции региона, с 19 июля камеры «Сергек» стали официально фиксировать нарушения.

    «С 19 июля теперь водителям, нарушившим правила ПДД, будут приходить штрафы. До этого дня камеры работали не то, чтобы в тестовом режиме, мы просто дали время водителям привыкнуть к камерам и соблюдению Правил дорожного движения», - пояснили в пресс-службе полиции региона.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Мангистауская область
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