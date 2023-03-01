Камеры «Сергек» установили на станции Шамалган

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – На железнодорожном переезде станции Шамалган в Алматинской области, где четыре года назад произошло трагическое событие, установлены аппаратно-программные комплексы «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прокуратуре Алматинской области сообщили, что камеры установлены в рамках реализации проекта «Безопасность дорожного движения».

Кроме того, в ведомстве отметили, что в рамках этого проекта за месяц мобильными группами осуществлено 28 выездов, выявлено 153 нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, из них устранено - 30.

«По трассе «Алматы-Жандосов» на повороте в город Каскелен установлен светофор. Административной полицией в отдел жилищно-коммунального хозяйства Талгарского района внесены предписания по фактам отсутствия пешеходных переходов и других ограничивающих дорожных знаков. Мобильными группами Райымбекского и Жамбылского районов проведена работа по снабжению скота светоотражающими лентами, что позволит водителям в ночное время суток своевременно принимать меры по предотвращению ДТП», - проинформировали в надзорном органе.

Также в рамках проекта совместно с дорожной полицией и инспекцией транспортного контроля осуществлено 29 рейдовых мероприятий, по результатам к административной ответственности привлечено 360 лиц, в том числе 30 за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Работа в данном направлении продолжается.

В сентябре 2019 года на железнодорожном переезде станции Шамалган произошло столкновение пассажирского поезда с автобусом, в результате которого погиб водитель автобуса и пострадали женщина с двумя малолетними детьми. Позже по данному факту привлечен к ответственности работник железнодорожных путей. Суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы условно. Через год на указанном переезде открыли пешеходный мост.



