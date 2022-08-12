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    • Камеры с распознаванием лиц и госномеров установят в Алматы

    12 Августа 2022 16:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматы вынес на публичное обсуждение правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан при наличии согласия собственников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Правила установки видеокамер и проведения мониторинга разработаны в соответствии с законом РК «Об особом статусе города Алматы».

    В рамках проекта планируется установить единую систему видеомониторинга. Она должна осуществлять ситуационную видеоаналитику и распознавать лица, государственные регистрационные номерные знаки на транспортных средствах.

    «Единая система видеомониторинга города Алматы – информационная система, представляющая собой совокупность программных и технических средств, осуществляющих сбор, обработку и хранение видеоизображений по городу Алматы и являющаяся региональным компонентом национальной системы видеомониторинга в части обеспечения национальной безопасности и общественного правопорядка, а также реализующей функции формирования видеоаналитики для решения городских задач», - говорится в документе.

    Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 августа.

    Решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Безопасность #Общество
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