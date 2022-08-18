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    Камеры будут выявлять плюющих астанчан

    18 Августа 2022 12:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты столичного маслихата предложили ужесточить наказание за плевки. Так, было предложено активизировать работу по наказанию плюющих посредством использования камер видеонаблюдения. Нарушителей будут определять по автомобильным номерам. Данные меры позволят снизить количество нарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

    На улице и в общественных местах запрещено плеваться и мусорить. Нарушители привлекаются к ответственности - административному штрафу. Плевки на улице и в общественных местах не только портят вид города, но и могут стать причиной распространения различных бактерий.

    Жители, которые стали свидетелями подобных правонарушений, могут обратиться в правоохранительные органы – для подтверждения необходимо будет приложить фото или видеозапись нарушения.


    Фото: акимат г. Нур-Султан
    #Нур-Султан #Акимат #Общество
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