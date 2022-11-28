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    Камерун и Сербия сыграли вничью в матче ЧМ-2022, забив шесть голов

    28 Ноября 2022, 18:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Матч второго тура группы G, в котором встретились сборные Камеруна и Сербии завершился вничью со счетом 3:3, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Встреча, проходившая на стадионе Аль-Джануб, для обеих команд была принципиальной - им нужны были три очка, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф. Игра началась спокойно и размеренно. Мяч переходил во владение то одной, то другой сборной. Первый опасный момент случился на 10- минуте - серб Александар Митрович с правого фланга пробрался во вратарскую линию и левой ногой закрутил мяч, но попал в штангу. Спустя некоторое время сербы снова имели хорошую возможность открыть счет - тот же Митрович не смог воспользоваться ошибкой одного из защитников Камеруна и пробил мимо с близкого расстояния.

    Камерунцы тоже были готовы биться до конца. Порой они отвечали опасными контратаками. На 18-й минуте Пьер Кунде с правого фланга прицелился в ближнюю девятку, но Ваня Милинкович-Савич отразил мяч. Африканцы продолжали атаковать и на 29-й минуте заработали угловой, который закончился голом. Отличился Жан-Шарль Кастеллетто.

    На 45-й минуте европейцы сравняли счет. После навеса со штрафного с ленточки вратарской вколотил мяч головой Страхиня Павлович. Далее на добавленной минуте сербы вышли вперед - Сергей Милинкович-Савич, получив пас от Андрия Зивковича, отправил мяч в правый нижний угол ворот. «Орлы» на этом не успокоились, дальше стали прессинговать и атаковать, но забить не удалось.

    После перерыва мячом продолжали владеть подопечные Драгана Стойковича. На 52-й минуте нападающему Митровичу все-таки удалось поразить ворота соперника. Он получил передачу с правого фланга от Андрия Зивковича и без труда переправил мяч в сетку.

    «Неукротимые львы» не пали духом, продолжали бороться до конца, и за свою настойчивость были вознаграждены. Сначала вышедший на замену Венсан Абубакар на 63 минуте сократил отставание в счете, а затем на 66 минуте он отдал голевую передачу Эрику Шупо-Мотингу. Счет стал 3:3. После этого последовали опасные атаки, но счет не изменился.

    В первом туре Камерун проиграл Швейцарии - 0:1, а сербы уступили сборной Бразилии - 0:2.


    Фото: www.championat.com

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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