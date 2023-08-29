Камеру Джеймса Бонда пытались передать в колонию Жезказгана

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Видеокамеру, спрятанную в подошве ботинок, отправили в колонию Жезказгана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау.

Сотрудники учреждения No62 ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау предотвратили факт проноса запрещенного предмета на территорию учреждения.

В комнате досмотра, сотрудники учреждения совместно с сотрудниками Национальной гвардии, выявили через рентген телевизионную установку скрытые предметы в ботинках. Сам осужденный идею сотрудников не одобрил, и попросил просто выдать ему бандероль, но при вскрытии была обнаружена камера и накопитель памяти, а также шнур для зарядки устройства.

«По данному факту начато административное производство, отправителем значится житель Актау», - отметили в ДУИС.

Зачастую осужденные пытаются заснять видеоматериалы с целью давления на администрацию учреждения.

Напомним, в конце прошлого года дополнительные сроки получили осужденные за инсценировку пыток в колонии строгого режима в Карагандинской области. Каждому было назначено еще по 3,5 года лишения свободы. Группа осужденных сняли на видеокамеру и выложили в сеть видео с инсценировкой пыток самих же осужденных.