Камерный хор «Астана Опера» представит концерт музыки казахстанских композиторов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Международного фестиваля «Опералия» 14 июля на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой вниманию слушателей будет предложен яркий концерт музыки казахстанских композиторов «И, конечно, побеждать лучше хором!» в исполнении Камерного хора «Астана Опера», одержавшего недавно блестящую победу на Международном хоровом конкурсе в Польше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Хоровой коллектив исполнит перед столичной публикой концерт, который был представлен в Польше.

Перед гастролями, главный хормейстер «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, прежде всего, настраивал коллектив на качественное выступление, которое всегда дает большие результаты.

«Нашей задачей было продемонстрировать превосходное звучание, качественные голоса, высокий уровень академического вокала. Было важно показать искусство Казахстана, наше богатейшее культурное наследие, традиции, что у нас отличные оперные театры, оркестры, хоры, поскольку мы – хранители классики, академизма, и все это присутствует в нашем звучании. Конечно, приоритетом для коллектива было исполнение хоровых композиций казахстанских авторов, чтобы популяризировать музыку нашего народа. Должен заметить, что после концерта коллективы других стран проявили большой интерес к программе и даже забрали у нас очень много нот казахстанских композиторов. Поэтому сегодня можно смело говорить, что казахстанское искусство уверенно интегрируется в мировое культурное пространство. Куда бы мы ни поехали, нас всегда узнают, ведь у нас много блестящих музыкантов, певцов и коллективов, которые достойно представляют страну на международной арене. Думаю, с каждым годом этот процесс будет возрастать, потому что сейчас Казахстан прогрессирует во всех отношениях: спорте, искусстве, социальной сфере, нашу страну также хорошо знают и уважают и в политико-экономическом плане», - рассказал Ержан Даутов.

«Профессия именно театрального хормейстера очень разносторонняя: умения работать с хором недостаточно, так как функции здесь значительно шире. Самого хормейстера практически не видно, он никогда не выходит на сцену, однако отсутствие его работы очень заметно в звучании хорового коллектива. Оперный хор чрезвычайно сложен, это не стационарный коллектив, здесь хор много двигается, иногда требуется петь лежа, иногда сидя, а иногда – не видя дирижера. Помимо музыкальных и вокально-хоровых задач, театральный хормейстер также должен быть режиссером, дирижером, музыкантом, репетитором, психологом, педагогом. А где-то даже и костюмером, обувщиком, гримером, подсказывать, советовать, находить подход к каждому артисту, ведь каждый из них творческая личность», - заключил маэстро.

О подготовке программы национальной музыки рассказал хормейстер Даурен Мусин, отметивший, что именно польская сторона стала инициатором концерта из шедевров казахстанских композиторов, исполненного а капелла, то есть, без инструментального аккомпанемента, что требует серьезной подготовки. Следует выделить, что дополнительное представление зала приглашенному коллективу в гастрольных поездках – огромная редкость, при этом хор «Астана Опера» выступил на одной из лучших площадок Варшавы.

«Для европейской публики мы привезли лучшие образцы творений отечественных авторов разных лет: Ахмета Жубанова, Газизы Жубановой, Мукана Тулебаева, Еркегали Рахмадиева, Мынжасара Мангитаева, Бахытжана Байкадамова, Серикжана и Алиби Абдинуровых, а также «Арыс жағасында» Шамши Калдаякова в обработке выдающегося хормейстера и педагога Анатолия Молодова и всеми любимую народную музыку, в том числе «Он алты қыз» в обработке молодого композитора и по совместительству артистки нашего хора Салтанат Бекмагамбетовой. Были выбраны сочинения разного характера и настроения, поскольку для нас было важно показать жителям Варшавы наш фольклор, наши традиции, нашу культуру, а кроме того – наш профессионализм, что наш коллектив способен петь в разных жанрах, причем на высоком уровне. Считаю, что нам это удалось», - сказал старший хормейстер театра «Астана Опера» Даурен Мусин.

«Включая национальную программу, конкурсное исполнение и дополнительный незапланированный концерт победителей, мы представили в Польше порядка 4 концертов. Помимо конкурсного выступления представив на гастролях песни, которые знает любой казахстанец, мы продемонстрировали, что умеем петь не только мировую классику, но также и развитие нашего музыкального и хорового искусства. Большой интерес польской публики к концерту казахской национальной музыки неудивителен, ведь когда к нам приезжают артисты из других стран со своей культурой, нам тоже это очень интересно. Другое дело, что большое значение имеет высокое качество выступления. Итогом многочисленных репетиций, постоянного поддержания формы стали не только третья по счету победа в Польше нашего хорового коллектива под управлением маэстро Ержана Даутова, но и постоянные аншлаги, море оваций, восхищение и восторг зрителей, критиков и музыковедов», - подвел итог Даурен Мусин.

Эмоциями от триумфальных гастролей и чувствами накануне ответственного концерта поделился артист хора баритон Ардак Сабыр.

«Впечатления от выступления перед польской публикой исключительно положительные. Акустика была великолепная, зал был полный, и концерт прошел просто отлично. В рамках конкурсной программы мне посчастливилось исполнить соло в произведении А. Николаева-Струмского. От выступления в рамках конкурсной программы были совсем другие ощущения. Было много стран, поэтому для нас было важно собраться и очень постараться, чтобы занять первое место. После победы мы были очень заряженными, и концерт казахской музыки также прошел «на ура». Представлять свою страну на европейской площадке – большая ответственность для нас, но чтобы выступать перед соотечественниками, нужно подготовиться в разы лучше», - сказал Ардак Сабыр.

По мнению сопрано Куралай Оралбаевой, коллективу удалось исполнить масштабные произведения из конкурсной программы на высоком уровне благодаря профессионализму, большому опыту и особому музыкальному методу главного хормейстера театра Ержана Даутова. Артистка считает, что поездка была особенно ответственной, потому что польским любителям музыки также представили большой сольный концерт из популярных произведений казахстанских композиторов.

«Один из особенно запомнившихся моментов – это когда в последний день фестиваля в Польше коллективы-участники из разных стран все вместе вышли на сцену для исполнения гимна конкурса. Дирижировать выступлением решением жюри выпала честь нашему главному хормейстеру Ержану Даутову и когда мы пели этот гимн под его управлением, то нас переполняло чувство гордости. После концертов к нам всякий раз подходили зрители выразить свой восторг и признательность. Оказалось, что слушатели не пропускают наши выступления, и в предыдущие годы также посещали все наши концерты. И на этот раз, услышав, что мы приедем, были с нами все эти четыре дня. А когда мы вышли на сцену в национальных костюмах и украшениях, создавших особенную атмосферу в зале, глаза зрителей загорелись, и мы едва сдерживали эмоции от счастья. Каждый из артистов хора внес свою лепту в победу, вложил весь свой профессионализм, подойдя к выступлениям с большой ответственностью. И конечно, доверие и поддержка руководства горячо любимого театра «Астана Опера» помогли нам, и думаю, все это привело нас к победе», - поделилась Куралай Оралбаева.

Важно отметить, что гастроли хора «Астана Опера» в Польшу были организованы при поддержке Министерства культуры и спорта РК, как и Международный фестиваль «Опералия», который проходит на сцене театра в рамках X юбилейного сезона.