Каменную брусчатку и полифасад производят в селе Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Каменную брусчатку и полифасад начали производить в селе Индерборский Индерского района Атырауской области. Инновационный проект реализует предприниматель Бейбит Амангельдин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы строительная отрасль в нашем регионе развивается, требуется все больше разных материалов. В прошлом году я отправился в город Шымкент, побывал в одном из цехов, заинтересовался производственными работами и решил организовать подобный бизнес в своем селе. Остановился на каменной брусчатке и полифасаде. Прошел обучение, получил рецептуру. По прибытии я попытался наладить производство продукции, начал с малых объемов. Далее разработал бизнес-план, представил свою идею на конкурсе государственных грантов в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» и выиграл безвозвратный грант – около 5 млн тенге», – говорит Бейбит Амангельдин.

В настоящее время в цехе ежедневно производится 40 кв. м каменной брусчатки и полифасада. По словам предпринимателя, в дальнейшем он планирует увеличить производство и принимать заказы из других областей страны. Интерес к продукции уже есть.