КамАЗ столкнулся с поездом в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Водитель большегруза стал виновником ДТП на железной дороге в области Жетысу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» сообщили, что 24 июля в 10:50 на участке Бесколь-Достык на железнодорожном переезде водитель автомашины марки «КамАЗ» спровоцировал столкновение с пригородным поездом. Жертв и пострадавших нет. Случай расследуется.

КТЖ призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

Ранее в Жамбылской области сошел с рельсов грузовой поезд.