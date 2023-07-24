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    КамАЗ столкнулся с поездом в области Жетысу

    24 Июля 2023, 17:16

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Водитель большегруза стал виновником ДТП на железной дороге в области Жетысу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» сообщили, что 24 июля в 10:50 на участке Бесколь-Достык на железнодорожном переезде водитель автомашины марки «КамАЗ» спровоцировал столкновение с пригородным поездом. Жертв и пострадавших нет. Случай расследуется.

    КТЖ призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

    Ранее в Жамбылской области сошел с рельсов грузовой поезд.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    КТЖ ДТП Происшествия Транспорт Видео Регионы Казахстана Жетысуская область Талдыкорган
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