Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    КамАЗ придавил водителя в Павлодарской области

    31 Октября 2022, 18:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В результате водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Рolisia.kz.

    «31 октября около 11.20 часов на территории одного из АЗС города Аксу 41-летний водитель КамАЗ 5410, пытаясь запустить двигатель, находился под автомашиной. В момент, когда двигатель запустился, машина двинулась с места и придавила водителя. В результате водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Назначена экспертиза, проводится проверка.





    Кадр из видео
    Павлодарская область Происшествия Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
    Движение поездов на участке Караганда - Акадыр восстановлено
    Девушка на внедорожнике наехала на LED-экран в Актобе
    Служебное расследование проводится по факту пожара в Астане - глава МЧС
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    Новости партнеров